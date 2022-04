Maxim De Cuyper blijft nog een jaar bij KVC Westerlo

De uitleenbeurt van Maxim De Cuyper naar KVC Westerlo wordt met een jaar verlengd.

Het Brugse jeugdproduct debuteerde in 2020 met het eerste elftal tegen Manchester United. Vorig seizoen was hij een van de uitblinkers bij Club NXT in 1B. Dat was ook Westerlo niet ontgaan en zij besloten om hem een jaar te huren, net als Thomas Van den Keybus, een ander Brugs jeugdproduct.

De Cuyper had een groot aandeel in de titel die Westerlo behaalde in 1B. Zo kwam hij zes keer tot scoren in 25 wedstrijden. Volgend jaar mag hij zich proberen te bewijzen op het allerhoogste niveau.

