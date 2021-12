Lorenzo Staelens naar Nederlanse HSV Hoek, maar daar is hij dit seizoen al de vierde (!) Belgische trainer van het team

Lorenzo Staelens (57) heeft nieuw emplooi gevonden. Hij wordt de nieuwe trainer bij HSV Hoek dat dit jaar al een heuse trainerscarrousel meemaakte. Staelens tekende tot het einde van het seizoen.

Het was Lieven Gevaert (onder meer ex-OMS Ingelmunster en Mandel United) die aan het seizoen startte bij HSV Hoek, dat uitkomt op het derde amateurniveau in Nederland. Hoek is een deelgemeente van Terneuzen en heeft gezien de ligging dicht bij de grens een traditie van Belgische spelers en trainers.

Gevaert nam zelf ontslag bij Hoek om bij zijn vertrouwde SC Dikkelvenne (tweede afdeling VV) aan de slag te gaan. De Oost-Vlaamse ploeg is onder meer tegenstander van titelpretendent KSKV Zwevezele.

Contract van zes maanden plus optie

HSV Hoek vond een interim-oplossing door Kenny Verhoene (ex-speler van AA Gent, STVV, RC Harelbeke en KV Kortrijk) aan te stellen. Maar Verhoene woont in Duitsland en die oplossing was dus tijdelijk. Met Steven De Groot (ex-jeugdtrainer van onder meer Cercle Brugge) dacht Hoek dan de geknipte kandidaat te hebben gevonden, maar die tekende begin december bij Rupel Boom. Met Rupel Boom voert hij de degradatiestrijd in eerste nationale, de reeks waar ook Mandel United, Winkel Sport en R. Knokke FC zich een weg naar boven proberen te voetballen.

Het bestuur van HSV Hoek heeft nu een overeenkomst bereikt met Lorenzo Staelens. De 57-jarige Menenaar heeft getekend tot het eind van het seizoen met nog een optie voor een extra jaar. HSV Hoek staat 15 (op 18 ploegen) in de derde amateurdivisie. Staelens was in zijn trainerscarrière vaak assistent, maar ook hoofdtrainer bij onder meer KBS Poperinge (nu KVK Westhoek), Cercle Brugge, OMS Ingelmunster (waar hij slechts twee wedstrijden bleef) en R. Knokke FC. Bij HSV Hoek heeft hij nu een nieuwe uitdaging gevonden. Zoon Alessio Staelens speelt momenteel bij KMSK Deinze in eerste klasse B.