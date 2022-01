KVO strik flankaanvaller Alessandro Albanese

De 20-jarige flankaanvaller Alessandro Albanese komt over van Waasland-Beveren en tekent tot en met 2025. Na de Amerikaan Kyle Duncan (25) is hij de tweede wintertransfer van KVO.

Alessandro Albanese is een Luikenaar met Italiaanse roots. Hij werd als jeugdspelertje door Standard opgepikt bij het lokale Herstal. Als 14-jarige vertrok hij echter al naar FC Porto om daar zijn jeugdopleiding verder te zetten. Hij bleef één seizoen in Portugal en van daaruit ging het naar het Duitse Hoffenheim en vervolgens pikte Eintracht Frankfurt hem op.

Groeimarge

In 2020 belandde hij dan toch weer in zijn geboorteland, bij Waasland Beveren. Dit seizoen trad hij aan in 1B alvorens nu dus bij KVO te belanden.

“Alessandro is een speler die perfect past in onze filosofie: jong, gretig en met nog enorm veel progressiemarge”, stelt sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye. “Hij heeft de kwaliteiten om een spelbeeld te doen kantelen, en kan energie en acties brengen.” (TVA)