KVO laat aanvaller Biron naar RWDM vertrekken

Aanvaller Mickäel Biron verhuist met onmiddellijke ingang naar RWD Molenbeek.

De speler uit Martinique werd vorig seizoen gekocht van het Franse Nancy, maar werd nog één jaar verhuurd aan KVO’s zusterclub. Enkele weken geleden vatte hij de voorbereiding aan met KVO en daarin vond hij ook enkele keren de weg naar doel. Nu gaat hij dus zijn geluk beproeven bij de Brusselse 1B-club.

“Mickäel Biron heeft zijn kwaliteiten als offensieve speler, dat bewees hij vorig seizoen bij Nancy en ook al bij KVO in de voorbereiding”, licht sportief eindverantwoordelijke Gauthier Ganaye toe.

2,5 miljoen euro

“RWDM kwam echter met een bod op de proppen dat wij niet konden weigeren en zo troefden ze ook andere geïnteresseerde clubs af. We streven altijd naar een gezond financieel evenwicht en deze uitgaande transfer helpt ons daarmee.” Naar verluidt betalen de Brusselaars om en bij de 2,5 miljoen euro plus een resem bonussen.

“Los daarvan hebben we op dit moment voldoende aanvallend geweld rondlopen om gewapend te zijn voor de competitiestart, zeker als je weet dat enkele eigen jongeren hard op de deur van de eerste ploeg kloppen. Denk maar aan Andy Musayev, die eerder deze week zijn eerste profcontract ondertekende. Het is belangrijk dat zulke jongens alle kansen krijgen om zich te profileren. Daarnaast zullen ook wij nog actief zijn in de resterende tijd van de transferperiode”, besluit Ganaye.

(TVA)