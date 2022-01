KVK huurt Amerikaanse international Bryan Reynolds van AS Roma

KV Kortrijk heeft zich versterkt met Bryan Reynolds. De 20-jarige Amerikaan wordt gehuurd van AS Roma. Reynolds is een rechtsachter en moet Gilles Dewaele vervangen, hij vertrok naar Standard.

Ook Anderlecht was geïnteresseerd in de diensten van Reynolds, maar de Amerikaan koos voor een avontuur in het Guldensporenstadion. De verdediger wordt gehuurd tot het einde van het seizoen van de Italiaanse topclub AS Roma. Daar voetbalde hij nog onder José Mourinho.

Reynolds brak op jonge leeftijd door. Op zijn 18de speelde hij bij FC Dallas in de Amerikaanse MLS. Roma huurde de verdediger en nam hem later ook definitief over. Hij tekende er een contract tot 2025.

Reynolds is ook Amerikaans international, hij verzamelde al twee caps voor het A-team. (JCS)