KV Kortrijk huurt centrale verdediger Dorian Dessoleil (Antwerp)

KV Kortrijk heeft defensieve versterking beet. Dorian Dessoleil wordt voor één seizoen uitgeleend door Antwerp aan KV Kortrijk. De 29-jarige verdediger kon niet overtuigen bij The Great Old.

Dessoleil is de zevende zomeraanwinst voor de Kerels. Daar vindt hij een oude bekende terug als trainer: Karim Belhocine. De twee werkten samen bij Charleroi. De lijst met ex-spelers van de Carolo’s wordt steeds langer: ook Henen, Benchaib en Bruno werkten eerder met Belhocine.

Voor Dessoleil is het een kans om zijn carrière te herlanceren. De centrale verdediger werd nog geen jaar geleden weggehaald voor 2,5 miljoen euro. Hij kwam 22 keer in actie voor Antwerp. Door de komst van vedette Toby Alderweireld zag hij zijn speelkansen almaar kleiner worden.

KVK had nood aan een centrale verdediger, want de spoeling was nogal dunnetjes. Bovendien gaf ook sterkhouder achterin Aleksandar Radovanovic al aan dat hij wil vertrekken.

