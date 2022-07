Jimmy Tabidze verlaat KV Kortrijk na nog geen maand

Opvallende uitgaande transfer bij KV Kortrijk. Jimmy Tabidze verlaat de Kerels al na nog geen maand. De 26-jarige Georgische verdediger kwam begin juni transfervrij over van FC Ufa uit Rusland. Tabidze trekt nu naar Dinamo Tbilisi, de nummer twee in zijn vaderlandse competitie.

Jemal “Jimmy” Tabidze was de vierde nieuwkomer deze transferperiode. De centrale verdediger kwam echter nooit in actie voor de Kerels in de voorbereiding. Ook op de ploegvoorstelling vorige week ontbrak hij. De voormalige belofte van AA Gent had moeite om zich fysiek aan te passen aan het Belgische voetbal.

Pas binnen twee maand fit

Tijdens de fysieke testen werd duidelijk dat een Belgisch avontuur voor Tabidze moeilijk zou worden. De verdediger zou pas binnen twee maanden fit zijn.

Nu volgt een nieuwe uitdaging voor Tabidze. Dinamo Tbilisi maakte zaterdag zijn komst officieel. De Georgiër, die 14 caps heeft voor de nationale ploeg, tekent tot 2023 in Tbilisi.

Zijn ploeg neemt het donderdag op tegen Het Estische Paide in de voorrondes van de Conference League. Het verloor de heenmatch met 2-3. Kortrijk moet op zoek naar een nieuwe centrale verdediger.

