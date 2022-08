Jean Marcelin keert terug naar Cercle Brugge

Jean Harisson Marcelin is terug een speler van Cercle Brugge. De 22-jarige boomlange centrale verdediger wordt geleend bij eigenaar AS Monaco tot het einde van dit seizoen.

Trainer Dominik Thalhammer vroeg om versterking na het uitvallen van David Sousa en Edgaras Utkus. Beiden zijn lange tijd out en de spoeling achterin werd wat dun. Jean Marcelin werd in het seizoen 2020-2021 door de Monegasken reeds voor een jaar aan Cercle uitgeleend. Hij begon onder leiding van Paul Clement zeer aardig aan het seizoen, waarin hij het orgelpunt zette in de 5-2 tegen KAA Gent. Maar deemsterde daarna, net als de ploeg, helemaal weg. Kende ook fysiek een mindere periode doordat hij werd besmet met covid-19. Na Nieuwjaar werd hij in de gewonnen bekerwedstrijd op OHL uitgesloten na een opstootje met West-Vlaming en gewezen Cerclespeler Mathieu Maertens.

Blessure

Een maand later viel hij tegen KAA Gent uit met een zeer zware blessure aan de hamstrings. Een gescheurde spiervezel hield hem zelfs een jaar aan de kant. Pas in april van dit jaar kon hij een eerste keer weer aantreden met de beloften van AS Monaco. De Fransman keert nu terug naar Cercle om terug op niveau te geraken.

Met ASM speelde hij onder leiding van Philippe Clement, samen met Radoslaw Majecki, nu de keeper bij groen-zwart, tijdens de voorbereiding reeds tegen Cercle een oefenmatch. Naast Majecki ziet hij bij groen-zwart uiteraard de andere spelers die eerder met hem voor AS Monaco uitkwamen, zoals Boris Popovic, Edgaras Utkus, Louis Torres en Lucas Larade. (ACR)