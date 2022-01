Gilles Dewaele verlaat Kortrijk voor Standard

KV Kortrijk verliest met Gilles Dewaele een onbetwiste basisspeler. De 25-jarige rechtsback trekt naar Standard.

Standard blijft actief op de transfermarkt. Na de komst van de Fransman Mathieu Cafaro en Joachim Van Damme kondigden de Rouches woensdag de komst van Kortrijk-speler Gilles Dewaele aan, zonder details van zijn contract vrij te geven.

De 25-jarige Dewaele speelt bij voorkeur op de rechtsback. Hij genoot zijn opleiding bij Cercle Brugge, waar hij in 2013 prof werd en 68 wedstrijden speelde. Daarna trok hij naar Westerlo (2017-2020) en vervolgens naar KV Kortrijk (2020-2022). Hij groeide dit seizoen uit tot een onbetwiste basispion voor de Kerels. Hij speelde 18 wedstrijden in 1A en twee in de Belgische Beker.