Essevee huurt Dion Cools tot einde seizoen

Dion Cools (25) komt de rood-groene verdediging versterken. Hij wordt de tweede wintertransfer van Zulte Waregem na de terugkeer van Mathieu De Smet. Hij komt op huurbasis over van het Deense FC Midtjylland.

Cools is geen onbekende in het Belgische voetbal. De 25-jarige centrale verdediger werd in 2015 weggehaald bij Leuven door Club Brugge. Bij de West-Vlaamse topclub speelde Cools meer dan 100 wedstrijden. Hij speelde drie keer kampioen en won tweemaal de Supercup. De verdediger verdween naar de achtergrond toen Leko meer voor Clinton Mata koos. De halve Belg dwong een transfer af naar FC Midtjylland en werd er ook kampioen.

In zijn jeugd kwam Dion Cools uit voor de Rode Duivels, maar sinds juni verkoos hij Maleisië boven België. Hij speelde in drie matchen mee tegen de Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam en Thailand.

Moderne rechtsachter

Zulte Waregem was al langer dan vandaag op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Met 45 tegentreffers zijn ze de slechtste van de klas. Cools moet van de Waregemse verdediging weer een fort maken. Daarbij anticipeert Essevee ook op een aanstaand vertrek van Cameron Humphreys.

“Ik zie mezelf als een moderne rechtsachter die de ploeg graag helpt in verdedigend en aanvallend opzicht”, zegt Dion Cools. “Essevee is een hedendaagse en warme club die ondanks de mindere resultaten van de voorbije maanden steeds streeft om de gezonde ambities te bereiken en hopelijk kan ik daar een deel van uitmaken.”

“Deze transferperiode gaat niet gepaard met een voorbereiding van zes weken. Om die reden moeten de aangetrokken spelers meteen inzetbaar zijn”, vertelt Eddy Cordier. “Dion kent de competitie, is fysiek en mentaal 100 procent klaar en is een essentiële versterking voor ons verdedigend compartiment.” (EC)