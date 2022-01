Essevee beëindigt samenwerking met Joost Van Aken

Joost van Aken (27) en SV Zulte Waregem hebben hun samenwerking in onderling overleg gestopt. De Nederlandse centrale verdediger speelde één wedstrijd voor Essevee. Hij maakte nog geen seizoen vol aan de Gaverbeek.

Met de komst van Dion Cools en Timothy Derijck beschikt Essevee opnieuw over voldoende centrale verdedigers. Van Aken, die al een tijdje in de lappenmand lag, kreeg nooit meer een kans op het hoogste niveau.

Tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen stond de Nederlander in de basis op Leuven, maar daar nam hij een rood karton. Sindsdien ging zijn avontuur bij rood-groen alsmaar bergafwaarts. De verdediger kwam in de zomer transfervrij over van het Engelse Sheffield Wednesday.