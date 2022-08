David Hubert verlaat Zulte Waregem en moet voor ervaring zorgen bij beloften van Anderlecht

RSC Anderlecht heeft de 34-jarige David Hubert aangetrokken als ervaren versterking voor zijn beloftenploeg, die dit seizoen uitkomt in de Challenger Pro League. Dat hebben paars-wit en Zulte Waregem, waar de middenvelder laatst actief was, zaterdag gemeld.

De beloftenploegen van Club Brugge, KRC Genk, Standard en Anderlecht komen dit seizoen uit in de tweede klasse. Het idee daarachter is dat de youngsters meer stappen in hun ontwikkeling vooruit kunnen zetten in het volwassenenvoetbal dan tegen leeftijdsgenoten. Toch rekenen de eersteklassers nog op enkele spreekwoordelijke mannen met baarden, die de opkomende talenten met raad en daad moeten bijstaan.

Paars-wit dacht daarvoor eerst aan Guillaume Gillet, maar die hing zijn voetbalschoenen aan de haak en trad toe tot de staf van hoofdcoach Felice Mazzu. Nu komen de Brusselaars terecht bij David Hubert, die bij Zulte Waregem geen toekomst meer had.

Verdedigende middenvelder

De verdedigende middenvelder startte zijn profcarrière bij KRC Genk in 2007. In 2013 vertrok hij met onder meer een landstitel op zak naar AA Gent. Na uitleenbeurten aan Hapoel Beer Sheva (2014), Waasland-Beveren (2014-2015) en Moeskroen (2015-2017) belandde hij bij Oud-Heverlee Leuven. Met de Brabanders promoveerde hij weer naar 1A. Sinds de zomer van 2021 was hij aan de slag bij Zulte Waregem.

De beloften van Anderlecht, de RSCA Futures, openen hun seizoen morgen/zondag (20 uur) in het Lotto Park tegen Deinze.

“Vanaf de eerste dag was ik hier graag”, nam Hubert bij Zulte Waregem afscheid. “Ik wens Essevee dan ook enorm veel succes dit seizoen, hopelijk kan de groep de lijn van het seizoensbegin doortrekken.”

(BELGA)