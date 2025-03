Club NXT-verdediger Denzel De Roeve trekt naar Noorse SK Brann

Denzel De Roeve verlaat Club NXT en zet zijn carrière voort in Noorwegen bij SK Brann. De vleugelverdediger trekt na bijna tien jaar de deur achter zich dicht in Brugge en ondertekende bij de Noorse vicekampioen een contract van 3,5 seizoenen. Dat bevestigde blauw-zwart maandagmiddag via zijn website.

De 20-jarige De Roeve speelde bijna tien jaar in de academie van Club Brugge, waarvan drie seizoenen bij Club NXT in de Challenger Pro League. De rechtsachter trainde vanaf dit seizoen ook mee met de A-kern, maar kwam geen enkele keer in actie bij de hoofdmacht. De Roeve speelde 65 wedstrijden in de Challenger Pro League, waarin hij twee keer scoorde en zes assists gaf.