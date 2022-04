Club Brugge laat oog vallen op linksback Bjorn Meijer

De eerste transfer voor het nieuwe seizoen lijkt zo goed als binnen. Club Brugge is al een tijdje gecharmeerd door de diensten van linksback Bjorn Meijer.

De 19-jarige speler van Groningen heeft nog een contract van één jaar en heeft wel oren naar een overgang naar blauw-zwart. Goedkoop wordt Meijer echter niet, Groningen hoopt zes miljoen euro te vangen voor hun speler. Meijer kwam dit seizoen 18 keer in actie in de Nederlandse Eredivisie.

Bij Club Brugge zou Meijer de vierde Nederlander in loondienst worden naast Ruud Vormer, Noa Lang en Bas Dost. Al bestaat de kans dat Meijer met geen enkele van hen in actie zal komen. Het aflopende contract van Dost wordt wellicht niet verlengd, mogelijk zoekt Lang andere oorden op en ook de situatie van Vormer is hoogst onzeker.

