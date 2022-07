Club Brugge heeft een princiepsakkoord met Union over de transfer van Casper Nielsen

Landskampioen Club Brugge heeft een akkoord bereikt met vicekampioen Union voor de overgang van Casper Nielsen. Club Brugge was al geruime tijd geïnteresseerd in de middenvelder maar vond de vraagprijs van Union te hoog. Nu is er dus toch een compromis uit de bus gekomen, Brugge betaalt zo’n vijf miljoen euro voor de Deense middenvelder.

Het was een publiek geheim dat Casper Nielsen erg graag de overstap naar Jan Breydel wou maken. AA Gent maar ook het Engelse Brentford trokken stevig aan de mouw van de 28-jarige Deen maar die had zijn zinnen duidelijk op West-Vlaanderen gezet.

Blessure

Nielsen maakte vorig jaar erg veel indruk bij seizoensrevelatie Union. Bij blauw-zwart wordt Nielsen hoogstwaarschijnlijk de vervanger van Mats Rits. De onfortuinlijke Rits blesseerde zich eind vorig seizoen zwaar aan de knie en is wellicht tot aan de winterstop niet beschikbaar.

Volgende week zondag kan Nielsen al zijn debuut maken tijdens de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen thuis tegen Racing Genk.