Club Brugge haalt Odoi terug naar België

Net voor het sluiten van de transfermarkt heeft Club Brugge nog Denis Odoi aangetrokken. De 33-jarige verdediger komt over van Fulham.

Fulham is leider in de Engelse tweede klasse. De Belg Odoi was er aan zijn zesde seizoen bezig. Hij is geen onbekende voor de Belgische competitie. Hij speelde achtereenvolgens voor Sint-Truiden, Anderlecht en Lokeren. De verdediger moet voor meer stabiliteit achterin zorgen, Club Brugge slikt namelijk al het hele seizoen te gemakkelijk tegentreffers.