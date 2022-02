Armeense spits voor Club Brugge

Club Brugge heeft zich op de valreep nog versterkt met de Armeense spits Sargis Adamyan. De Armeense international wordt gehuurd van het Duitse Hoffenheim.

Adamyan heeft een geschiedenis met Clubcoach Schreuder, hij had de spits namelijk onder zijn hoede bij de Duitse club. Hij scoorde acht treffers in 46 wedstrijden in de Bundesliga. Club bedong ook een aankoopoptie. De Armeniër moet vooraan de concurrentie aangaan met de Nederlander Bas Dost.