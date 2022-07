Alimami Gory (Cercle Brugge) keert terug naar Frankrijk

De 25-jarige aanvaller van groen-zwart werd vorig seizoen uitgeleend aan het Franse Paris FC dat ook een optie verkreeg tot aankoop. Die werd nu gelicht. Vorig seizoen speelde Gory daar 18 matchen waarin hij drie keer scoorde.

Alimami Gory kan voorin zowel op de flank als centraal opgesteld worden. Hij ondertekende in augustus 2019 bij Cercle Brugge een verbintenis voor vier seizoenen. Hij kwam toen over uit de A-ploeg van het Franse Le Havre, zijn geboorteplaats. Voordien werd hij ook al eens geselecteerd voor de nationale ploeg van Mali.

Niet veel in actie

Gory kwam echter niet veel in actie bij groen-zwart en moest de eerste weken onder trainer Paul Clement – dit seizoen één van de assistenten van Frank Lampard bij Everton – tevreden zijn met twee invalbeurten, wat hem dan in oktober een uitleenbeurt naar Troyes opleverde. In de competitie daarvoor kwam hij 19 keer in actie voor groen-zwart en scoorde hij twee keer.

Op de laatste dag van de voorbije transferperiode vorige zomer kreeg de aanvaller met Paris FC, in de Franse Ligue 2, een nieuwe werkgever. Daar trekt hij nu dus definitief naartoe. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen. Paris FC verloor vorig seizoen van Sochaux in de play-offs voor de promotie.

Cercle Brugge zelf was de voorbije week ook in Frankrijk, in Nice en in het trainingscentrum van AS Monaco zomerstage. Groen-zwart sloot die stage vrijdag af met een oefenwedstrijd op bezoek bij Nice, vorig seizoen vijfde in de Ligue 1. Het werd 1-1 na een owngoal van de thuisploeg in de slotfase.

(ACR)