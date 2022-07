Alexander Corryn (Cercle Brugge) zet carrière voort bij SK Beveren

Alexander Corryn zet zijn carrière voort bij SK Beveren. De 28-jarige linkervleugelverdediger tekende zondag een contract voor een seizoen op de Freethiel, zo maakte het team uit de Challenger Pro League bekend. Hij komt over van Cercle Brugge, waar hij over een aflopend contract beschikte.

“Alexander kent onze coach en de competitie heel goed. Toen we met hem spraken, zagen we een speler die heel hongerig is om zichzelf te bewijzen op het veld en een leider te zijn in deze ploeg. Hij zal dit jaar een belangrijke rol spelen in onze defensie. We kijken ernaar uit”, aldus CEO Antoine Gobin.

Corryn loopt met trainer Wim De Decker overigens een oude bekende tegen het lijf. Beiden werkten reeds samen onder leiding van De Decker toen Antwerp na 13 jaar erin slaagde om terug te keren naar de Belgische hoogste voetbalafdeling.

Voor Cercle Brugge en Antwerp stond de Gentenaar onder contract bij Lokeren, waar hij zijn profdebuut kende, en KV Mechelen.