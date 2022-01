Aaron Vandendriessche (KSKV Zwevezele) kiest voor terugkeer naar KSV Diksmuide

De sterkhouder in tweede amateurklasse keert volgend seizoen terug naar zijn Diksmuidse roots.

Toen donderdag het nieuws bekend werd gemaakt dat KSKV Zwevezele niet verder gaat in tweede amateurklasse, zag het bestuur van KSV Diksmuide dit als een opportuniteit om Aaron Vandendriessche (30) meteen te contacteren. Zaterdag zaten beide partijen samen en 24 uur later werd de transfer al afgerond.

Opvallend

Met Aaron Vandendriessche haalt KSVD volgend seizoen dus een rasechte Diksmuideling terug naar De Pluimen. Een opvallende transfer, want de middenvelder maakte in de hogere nationale afdelingen furore bij onder meer KVV Coxyde, Winkel Sport en sinds 2018 dus ook bij KSKV Zwevezele.

“Het was een droom om deze rasechte Diksmuideling ooit terug naar De Pluimen te halen”, staat te lezen op de sociale media van de club. “Maar we dachten dat we – gezien het mooie traject van Zwevezele – toch nog een paar jaar zouden moeten wachten om deze droom waar te maken. De transfer werd op korte tijd in een zeer warme sfeer afgerond. We kunnen bijna spreken van een ‘match made in heaven’.”

“Ik kies voor mijn hart”, aldus een reactie van Aaron Vandendriessche op de social media van KSVD. “Er hangt heel veel positivisme rond het Diksmuidse voetbal en ik hoop de komende jaren mee te schrijven aan dit verhaal. De komende maanden ligt mijn focus nog bij Zwevezele. We zullen er alles aan doen om met een titel af te sluiten. Daarna wordt KSVD het nieuwe project. Ik kijk ernaar uit”, aldus Aaron, die in Esen woont.

