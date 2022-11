Trainerswissel bij KE Gistel (4A): Jan David vervangt duo Anckaert-Świętek

KE Gistel heeft dit seizoen een nieuwe start genomen met een eerste ploeg in vierde provinciale. Hendrik Anckaert, voordien al drie jaar trainer van de beloften, kreeg het vertrouwen als hoofdtrainer, samen met zijn assistent, Zbigniew Świętek, oud-speler van KVO. KEG won thuis tegen Fusion en Bulskamp en staat na elf speeldagen voorlaatste in vierde A. De 6-0 nederlaag op het veld van Houthulst B is bij het bestuur in het verkeerde keelgat geschoten. Het duo Anckaert-Świętek werd vorige week al vervangen door Jan David, lid van het bestuur en oud-trainer van GS Middelkerke, SK Eernegem en SK Spermalie.

Hendrik Anckaert vindt het spijtig dat het bestuur niet meer geduld had. “Als trainer van de junioren kreeg ik de belofte dat ik bij het heropstarten van KEG in vierde provinciale hoofdtrainer zou worden”, vertelt Anckaert. “Ik heb geduld gehad en samen met mijn vriend Zbigniew Świętek zijn we dit seizoen gestart met de ambitie om KEG weer op de voetbalkaart te zetten. We hadden alles te winnen, niets te verliezen. Als trainers waren we altijd present en gemotiveerd.”

“De resultaten vielen niet direct mee. Na tien wedstrijden tellen we maar zes punten. De organisatie is er elke wedstrijd, maar we scoren te weinig en dat maakte het moeilijk om punten te pakken. Met onze spelersgroep van 30, voor eerste ploeg en beloften, werkten we keihard om iedereen, en de twee ploegen beter te maken. Er was echter een duidelijk gebrek aan kwaliteit, aan inzet én aan discipline voor de trainingen en de wedstrijden. Voor de uitwedstrijd op Houthulst misten we enkele spelers en vijf spelers kwamen te laat. Het KEG-bestuur heeft ons echter niet de tijd gegeven om iets op te bouwen. We moeten dat aanvaarden en we hopen dat onze opvolger, Jan David, wel wonderen kan doen. Van een boerenpaard kan je geen koerspaard maken!”

Anders en beter

Voorzitter Johan Dierendonck betreurt het feit dat afscheid werd genomen van het duo Anckaert-Świętek. “We hebben de samenwerking met Hendrik en Świętek verbroken omdat we niet tevreden zijn met de resultaten. We begrijpen de ontgoocheling, vooral van Hendrik Anckaert, die veel gedaan heeft voor de club.”

“We stellen echter vast dat de greep op de spelersgroep zoek is. Er wordt te weinig getraind, er is een duidelijk gebrek aan discipline. Door de trainerswissel hopen we de spelers wakker te schudden. We hebben iedereen al gewezen op de plichten, maar de jeugd van tegenwoordig is moeilijk te sturen. We hopen dat de ervaring van Jan David én de inzet van zijn gediplomeerde assistent, Colin Coenye, daar wel zullen in slagen en voor een ommekeer kunnen zorgen.”

“We zijn met KEG niet in competitie getreden om te presteren als een veredelde caféploeg. We willen hogerop! Het is de bedoeling dat Colin, na nieuwjaar hoofdtrainer wordt, maar eerst verwachten we dat orde op zaken gezet wordt, met een nieuwe aanpak, meer inzet en meer discipline van de spelersgroep.”