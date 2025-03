Deerlijk Sport, dat vorig jaar een nieuwe start nam in vierde provinciale is in zijn tweede seizoen heel goed bezig. Het pakte zelfs al de tweede periodetitel. Het bestuur onder de leiding van voorzitter Patrick Allegaert werkt volgend seizoen dan ook graag verder met zijn huidige trainersstaf: T1 Dirk Van Eeckhout, T2 Christ Claerhout en keepertrainer Renzy Tielens. (IVD)