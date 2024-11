Trainer Glenn Vanhollebeke : “Voetbal is mijn enige uitlaatklep”

Na een mindere start draait het de jongste weken beter bij SV Ingelmunster. De ploeg staat op een gedeelde vierde plaats in tweede provinciale A. Na de verrassende 5-1-nederlaag van vorig weekend op Dosko Sint-Kruis maakt het team zich nu op voor het duel tegen Eendracht Hooglede.

Het contrast met vorig seizoen is groot. Toen was het huilen met de pet op en moest SV Ingelmunster nagenoeg het hele seizoen vechten tegen de degradatie. Dit seizoen staat de ploeg wel weer op de rails en palmen de mannen van trainer Glenn Vanhollebeke een gedeelde vierde stek in. “Het verschil met vorig seizoen is immens”, aldus Vanhollebeke. “Er is een totale ommekeer. Nu ben ik coach van een groep die echt samenhangt. De spelers gaan voor elkaar door het vuur. Alleen beschik ik over een te krappe kern en na het uitvallen van Jari Bourgeois is dat er niet beter op geworden. Nagenoeg voor elke wedstrijd moet ik er jongens uit de B-ploeg bijnemen.”

Overgangsjaar

“Gelukkig kan ik rekenen op jongens die op heel veel verschillende posities kunnen spelen. Bij schorsingen of blessures wordt het steeds dramatisch. Precies daarom ga ik elke week naar de B-ploeg zien om te kijken welke jongens ik kan gebruiken voor de A-ploeg.”

“Ik beschouw dit jaar als een overgangsjaar. De linkerkolom moet haalbaar blijven en misschien kunnen we meedoen aan de eindronde. Voetbal is mijn enige uitlaatklep. Daar wil ik alles voor doen.”

“Op termijn wil ik met mijn mannen heel goed voetbal brengen waar de supporters graag naar komen kijken, maar ik besef dat er nog veel werk aan de winkel is. Zaterdag wordt er thuis gespeeld tegen Hooglede. Ik hoop dat we ons kunnen herpakken na zwaar verlies op Dosko Sint-Kruis. Hooglede is een stevige ploeg met heel wat ervaring, maar ik ga er vanuit dat alle ploegen in de reeks haalbaar zijn.”

