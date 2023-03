Toptransfer voor SV Loppem: Efram Vansuypeene komt over van FC Gullegem

De Stormvogels Loppem prijken met de rode lantaarn en kunnen de degradatie nauwelijks nog afwenden. Sportief verantwoordelijke en ondervoorzitter Anthony De Buyser blijft niet bij de pakken zitten. Het is zijn bedoeling om zo spoedig mogelijk terug te keren naar tweede provinciale. In die optiek heeft hij zopas een toptransfer gerealiseerd. Efram Vansuypeene (32) komt over van FC Gullegem, die in de tweede afdeling uitkomt.

En daar blijft het niet bij. Dit zijn de neofieten tot op heden: Arne Dereere (Zwevezele), Jurri Vandekerckhove (Zwevezele), Dries Dedeyne (Ruddervoorde), Matthys Decock (Lichtervelde), Goncales Viktor Costa (Eernegem), Brent Ballegeer (Eernegem) en Emiel Declerck (Zerkegem). De spelersgroep wil dit seizoen nog een paar keer stunten om de afscheidnemende coach Birgen Baes te laten vertrekken via de grote poort. Dan begint de operatie terug naar succes. (JPV)