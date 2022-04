Topper voor Arne Ryckewaert en Sassport Boezinge A (1): “Mooie generale repetitie”

Voor de slotmatch van de reguliere competitie ontvangt Sassport Boezinge SC Blankenberge, derde in de stand. “Een mooie generale repetitie voor de eindronde”, aldus Arne Ryckewaert, die volgend seizoen richting KSK Vlamertinge trekt.

Sassport domineerde afgelopen weekend in de 0-2-overwinning bij KSV Diksmuide en kijkt met veel vertrouwen uit naar de thuismatch tegen SC Blankenberge van zondag. “Het is duidelijk dat we de goede vorm te pakken hebben”, aldus Elverdingenaar Arne Ryckewaert.

“We konden in Diksmuide de nul houden en zelf voldoende kansen creëren om het verschil te maken. Als we dat de komende weken kunnen doortrekken naar de topmatchen in de eindronde maken we zeker een kans op promotie naar nationale. De match van zondag zal in elk geval een mooie waardemeter zijn. Blankenberge won hun laatste zeven wedstrijden, een ploeg die overduidelijk in the winning mood is en die lijn op ons kunstgrasveld absoluut zal willen doortrekken.”

“Een mooie affiche om de reguliere competitie af te sluiten, niet in het minst voor onze trouwe supporters die al meer dan genoeg wedstrijden hebben moeten missen.”

Zware concurrentie

Voor de 21-jarige Arne Ryckewaert worden het zijn laatste wedstrijden in de kleuren van Sassport Boezinge. Hij trekt volgend seizoen naar de buren van KSK Vlamertinge.

“In het begin van het seizoen zat ik heel vaak bij de kern van de A-ploeg maar dan gooide een enkelblessure roet in het eten. Het heeft een hele tijd geduurd alvorens ik weer mijn beste niveau heb kunnen bereiken maar nu voel ik mij weer topfit.”

“Daar word ik door coach Angelo Paravizzini voor beloond, de voorbije weken krijg ik speelminuten bij de A-ploeg. Ik besef wel dat de concurrentie op mijn positie als verdedigende middenvelder hier bijzonder groot is en het voor mij zeer moeilijk wordt om een basisplek af te dwingen.”

“Daarom heb ik besloten dat het voor mij beter is om de nieuwe uitdaging bij KSK Vlamertinge in tweede provinciale aan te gaan. Ik hoop daar een volwaardige basisspeler te worden.”

(TVI)