Toestand van het veld van KOG Stasegem baart het bestuur zorgen

Het hoofdplein van KOG Stasegem, dat in 3e Provinciale speelt, is in een erbarmelijke toestand door grote wateroverlast. En dat is niet de eerste keer. Voorzitter Reginald Herpoel sloeg een noodkeet bij het stadsbestuur. “We hadden een zeer constructief gesprek”, aldus voorzitter Reginald Herpoel.

Dat het hoofdplein van KOG Stasegem onder water staat is niet de eerste keer en dat blijft het bestuur grote zorgen baren. “We doen het goed in de competitie en hebben de ambitie om te promoveren naar 2e Provinciale, maar er is een grote maar”, duidt voorzitter Reginald Herpoel.

“Ons hoofdplein is in slechte toestand door continu wateroverlast. Daardoor moesten we al wedstrijden afgelasten. Dat gaat met een procedure via de KBVB: je moet hen bellen en zij sturen dan een keurder. Dat kost ons elke keer 75 euro. Onze vrees is dat als we dat te veel moeten doen door een slecht en overstroomd veld, dat de Bond het veld kan afkeuren. Dan zouden we moeten uitwijken naar Desselgem. Een verhuis met 350 spelers is ondoenbaar plus je hebt geen inkosten in andermans kantine.”

De oorzaak van de waterlast is bekend. “De afwatering van het terrein werkt niet. De populieren rond het terrein namen veel water op maar die zijn gerooid. We weten ook dat er onder het veld een harde kleilaag ligt. We hebben dat laten constateren. Er zijn 22 punten onder het veld waar het water op die kleilaag tegen elkaar botst en niet weg kan.” De voorzitter zocht naar een duurzame oplossing en trok aan de alarmbel bi het stadsbestuur.

“We hebben alle vertrouwen in het stadsbestuur na onze noodkreet”

Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze, ook bevoegd voor Sport, ging een gesprek aan. Hij begrijpt en erkent het probleem van het hoofdveld van KOG Stasegem. “Het vorige jaar hebben onze diensten al veel werk, tijd en geld besteed aan het probleem. We begrijpen de bezorgdheid van het bestuur en bekijken wat we kunnen doen. We gaan de groendienst nog eens uitsturen en bekijken wat we kunnen doen aan de afwatering die zeker moet beter worden. Gemakkelijk zal het niet zijn”, aldus de burgemeester. “Onze bedoeling is de kleilaag te laten breken met gleuven te maken met een dieptegraver zodat het water weg kan. Ik ben zeer tevreden met het gesprek met de burgemeester. We hebben alle vertrouwen in het stadsbestuur na onze noodkreet.”