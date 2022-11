Toernooi van Minivoetbal Zedelgem in De Groene Meersen: “Wandelvoetbal blikvanger van eindejaarstoernooi”

Tijdens het tweedaagse toernooi dat Minivoetbal Zedelgem (MVZ) eind december in De Groene Meersen organiseert, pakt de club ook uit met het populairder wordende wandelvoetbal. Niet lopen en niet tackelen zijn twee redenen voor wie op een gezapig tempo nog eens een bal wil beroeren. Nu al kunnen spelers vanaf 50 jaar zich met een team inschrijven.

Door corona stond het jeugdtoernooi van Minivoetbal Zedelgem op pauze. Op donderdag 29 en vrijdag 30 december organiseert het bestuur eindelijk weer de vijfde editie in de sporthal van sportcentrum De Groene Meersen. De club maakt al reclame om voldoende teams te kunnen verzamelen. Naast de wedstrijden voor de jeugd- en volwassenenploegen, is er ook een primeur: het wandelvoetbal. Wie 50 plus is, heeft een uitgelezen kans om al wandelend een partijtje te trappen op vrijdagnamiddag 30 december, van 13 tot 16.30 uur. Het format is door Voetbal Vlaanderen ontwikkeld en bloeit al bij profclubs als Club Brugge. Zowel ex-voetballers als wie nog nooit gevoetbald heeft is tijdens het toernooi in Zedelgem welkom.

“Tijdens onze vorige toernooien namen veteranenteams het tegen elkaar op, maar minder jonge spelers met een mindere conditie hebben vlugger af te rekenen met letsels. Bij het wandelvoetbal is fysiek contact verboden. Het is tijdens zo’n match verboden om te lopen, om hoge ballen te spelen of te tackelen”, duidt MVZ-secretaris en Bart Willem.

Poules

Wie technisch sterk is met de bal en goed spelinzicht heeft, heeft een streep voor. Wie zich geroepen voelt om op het MVZ-toernooi dat eens met een team uit te proberen, kan alvast de video’s op de website van Voetbal Vlaanderen bekijken.

Minivoetbalclub Zedelgem telt een 55-tal spelers in de jeugdcategorieën, en in totaal een 70-tal met de volwassenenploeg erbij. Bij het toernooi tijdens de winterstop ligt dan ook de nadruk op de jeugdspelers op donderdag 29 december. Op het wedstrijdplein, de sporthal in de Groene Meersen, zullen de reeksen van U9 tot en met U17 vertegenwoordigd zijn. Van elke ploeg mogen er tien spelers ingeschreven staan. “Ideaal zou zijn dat per leeftijdscategorie er minstens acht ploegen zijn. Zo kunnen er volwaardige poules gevormd worden, waarbinnen alle ploegen tegen elkaar kunnen spelen in de voor- en namiddag. Zo kan elk team drie matchen spelen, en de eerste twee winnaars van de poule kunnen dan doorstoten naar de finalewedstrijden. Tijdens de twee dagen zijn er vanaf 18 uur de wedstrijden voor de volwassenen. Van elke ploeg mogen er 12 spelers op de teamlijst staan”, verduidelijkt Bart. Twee weken voor de aftrap worden aan de ploegen de nodige documenten opgestuurd, zodat alle spelers weten wanneer ze moeten aantreden. (Hendrik Verplancke)

Info en inschrijvingen: Bart Willem 0471 63 63 65, bart.willem@proximus.be of Dirk Vlaemynck, 0477 51 49 99.