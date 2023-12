Tiyani viermaal (!) aan het kanon bij Aartrijke (4B)

Als een driepunter een paar weken geleden is, pak je best eens stevig uit. KVV Aartrijke, in vierde B sinds 22 oktober zonder zege, maakte brandhout van de B-ploeg van Blankenberge (7-1). Tiyani Vanmassenhove nam vier van de zeven geel-rode treffers voor zijn rekening.

De 26-jarige aanvaller, ergotherapeut in een rust- en verzorgingstehuis in Torhout, opende het duel vorige zondag met een loepzuivere hattrick in acht minuten. “Een penalty met rechts, op aangeven van Lucas Rogiers een intikker met links en nummer drie met het hoofd op corner: een heel speciale hattrick”, glundert Vanmassenhove. “Als je na een kwartier drie-nul voor staat, gaat alles plots veel makkelijker. Onverwacht want Blankenberge B slaagde er de week voorin in om Torhout B, toen leider, te kloppen.” Na de pauze scoorde Vanmassenhove nog een vierde keer. Zodat hij halfweg de competitie aan tien treffers zit. “Dit is nog maar mijn tweede seizoen in de spits”, verduidelijkt hij. “Voordien speelde ik altijd op het middenveld. Mijn loopvermogen is wat minder geworden. Vorig seizoen sloot ik af met achttien doelpunten. Ik zit dit seizoen op schema om op twintig goals uit te komen.”

Goede mix

Om een terugkeer naar derde provinciale af te dwingen? Voor de winterstop speelt KVV Aartrijke nog thuis tegen Zwevezele en een inhaalmatch bij Wenduine. “We mikken op zes op zes waardoor we rond Nieuwjaar rond plaats vijf zullen staan”, weet Vanmassenhove. “Dankzij onze mix van ervaring en jeugd horen we volgens mij thuis in die top vijf. De voorbije weken moesten we het doen zonder enkele ervaren spelers, maar na blessures keren zij stilaan terug.”

Terug naar derde

Tiyani Vanmassenhove is zelf één van de meest ervaren mannen. “Ik speel al heel mijn leven bij Aartrijke op één seizoen Veldegem na”, besluit hij. “We vormen een groep vrienden, dat is de sterkte van KVV Aartrijke. Na twee jaar proberen we terug te keren naar derde provinciale.” (HF)

Info: eind dit seizoen neemt Nicolas Vanhaverbeke, na twee campagnes in de dug-out van de geel-roden, afscheid van de vierdeprovincialer. Z’n assistent Andy Vandekerckhove wordt vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer. (HF)

Zondag 17 december om 14.30 uur: KVV Aartrijke – KSKV Zwevezele.