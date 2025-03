Timon Vandendriessche beklaagt zijn overstap niet naar FC Gullegem

Vorige speeldag ging FC Gullegem met 1-4 winnen op het veld van hekkensluiter Voorde Appelterre en doet daarmee een goede zaak in de strijd om het behoud. Komend weekend kunnen de roodhemden even uitblazen in aanloop naar de belangrijke thuismatch tegen Brakel. Tijdens de winterstop haalde Gullegem met Jannes Vansteenkiste en Jarne Herman, die overkwamen van het failliete Deinze, vers bloed binnen. Van SK Roeselare kwam Timon Vandendriessche. De 22-jarige Ledegemnaar voelt zich aan de Gullegemse Poezelhoek als herboren.

“Ik heb nochtans lang getwijfeld om de stap te zetten”, bekent de linksvoetige aanvaller. “Ik hoopte om bij Roeselare door te breken. Maar ik kreeg er amper speelminuten. Toen ik uiteindelijk naast de selectie viel, hakte ik de moeilijke knoop door en koos voor Gullegem. Een beslissing die ik me nog niet beklaagde. Sedert ik de rood-witte kleuren draag, kwam ik telkens aan de aftrap.”

Scoren is voorlopig niet aan Vandendriessche besteed. “Ik lig daar niet wakker van”, reageert Timon. “Ik zal allicht ook nooit topschutter worden. Ik probeer mijn wedstrijd te spelen en vooral de ploeg te helpen. Winnen of verliezen doe je trouwens niet alleen. Op Voorde Appelterre mocht ik voor het eerst de 90 minuten volmaken. En het gaat steeds maar beter. Tenslotte kwam ik bij Gullegem met een conditionele achterstand aan. Maar ik ben opnieuw aan het groeien naar mijn beste niveau. De Gullegemse fans hebben de beste Timon Vandendriessche nog niet aan het werk gezien.”

Met de zege op Voorde Appelterre deed Gullegem een goede zaak. Goed voor het vertrouwen in de strijd voor het behoud. “Uiteraard zijn onze schaapjes nog niet aan wal. Maar ik ben er zeker van dat het goed komt. Weliswaar op voorwaarde dat we volgende week op eigen veld ook de maat nemen van Brakel. Tenslotte hoort dit FC Gullegem thuis in tweede afdeling. En eenmaal we zeker zijn van het behoud, gaan we nog beter voetballen.” (AV)

Zondag 9 maart 15 uur: FC Gullegem-Olsa Brakel.