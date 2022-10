Tijdelijke kantine SK Nieuwkerke dit weekend open

Op maandag 7 november starten bij SK Nieuwkerke de werken voor de bouw van nieuwe kleedkamers en een kantine. De voetbalclub zorgde inmiddels al voor de afbraak van de oude kantine en voor een tijdelijke kantine tijdens de verbouwingen. Dit weekend wordt die tijdelijke kantine officieel geopend.

Nadat al in FC Westouter nieuwe kleedkamers met vernieuwd sanitair voorzien waren, is het nu de beurt aan SK Nieuwkerke.

“De onderhandelingen met de gemeente werden al een paar jaar geleden opgestart. Alles verliep wat trager dan gepland omwille van corona. Nu echter zijn we er klaar voor. Ook al stonden we voor grote inspanningen alvorens met de bouw te starten”, vertelt de Nieuwkerkse voorzitter Christophe Croquette. “Zo moesten we nadenken over een voorlopige kantine. We hebben verschillende opties overlopen, van het huren van leefcontainers, over het verhuizen naar een ander terrein, tot een kantine openen in een dorpscentrum. Maar dat leek ons allemaal niet handig. En zo kwamen we met een pop-up bar als tijdelijke oplossing. Die is inmiddels gebouwd op de nabijgelegen gronden van Rik Poiriez. Nadien zullen we zoveel mogelijk materialen recupereren voor onze nieuwe kantine.”

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers ligt de oude kantine ondertussen al op twee hoopjes en kijkt SK Nieuwkerke uit naar de nieuwe infrastructuur. Vooral het buitenterras op de bovenverdieping is een blikvanger. Verder worden vier kleedkamers voorzien, een kleedkamer voor de scheidsrechter afgescheiden van de publieksruimte, een sanitaire blok, een berging en keuken. Ook een vipruimte waar de sponsors ontvangen worden is voorzien. “We zoeken ook nog goede schilders om uiteindelijk met een laagje verf alles mooi af te werken.”

Christophe Croquette benadrukt dat hij tevreden is dat de gemeente het project steunt. “We zijn ook trots dat we de gemeente geholpen hebben om dit te kunnen realiseren.”

Worsten XXL

Op vrijdag 28 oktober is er de officiële opening van de pop-up bar. Iedereen is welkom vanaf 18 uur. Om 20 uur wordt de naam van de bar bekendgemaakt. Er zijn hapjes en er is sfeermuziek.

Op zaterdag 29 oktober is er een oberbayernavond voor iedereen vanaf 19 uur met Duitse braadworsten XXL en bierpotten van een halve liter. Wie in oberbayern-outfit komt, krijg een gratis consumptie. (MDN)