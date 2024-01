Tieben Vantomme vindt vlot zijn draai bij VKLP (4D): “Ik hoopte dit seizoen op veel speelkansen”

VK Langemark-Poelkapelle begint zondag aan het tweede luik van de competitie in vierde provinciale D. De nummer twee ontvangt Sassport Boezinge B. De buren staan zesde.

Het grootste deel van de ploeg bleef dit seizoen intact bij VKLP. Er werden afgelopen zomer ook enkele nieuwe jongens aangetrokken, Tieben Vantomme is een van hen. “Ik doorliep mijn volledige jeugdopleiding bij KVK Westhoek”, vertelt de 19-jarige Ieperling. “Mijn vriendin is de zus van Niels Delporte en ik pikte vorig seizoen eens een wedstrijd van Langemark mee. Uiteindelijk ben ik van de zijlijn dus op het veld beland bij VKLP.”

Zware velden

Tieben kon al zijn waarde tonen in de ploeg van Tom Slosse. “Intussen zit ik aan zeven goals. Ik hoopte op veel speelkansen en ik kreeg die ook. Mijn positie is rechtsvoor, maar we switchen vaak. Het is wel een aanpassing geweest van jeugd naar seniorvoetbal. Vooral de velden liggen er nu zwaarder bij.”

VKLP volgt halfweg op tien punten van FC Dadizele. “Een grote kloof, die moeilijk overbrugbaar lijkt. In voetbal weet je nooit, maar ik denk dat we ons vooral moeten focussen richting de eindronde en daar dan alles geven om het fiasco van vorig seizoen niet te herhalen.”

De komende weken staat Tieben even aan de kant. “Ik studeer mijn tweede jaar handelswetenschappen in Gent en januari is traditioneel examenperiode. Mijn eerste examen valt op 9 januari, net na de match tegen Boezinge B dus. Ik zal die wedstrijd niet kunnen spelen. Ik verwacht wel dat het een spannende derby wordt”, aldus Tieben, die intussen bijtekende voor volgend seizoen. “Ik kwam hier in een leuke groep terecht. Voor mij waren het bijna allemaal nieuwe gezichten en ik had vooraf wel wat schrik of ik goed opgenomen zou worden in de groep. De aanpassing verliep echter heel vlot, het zijn stuk voor stuk sympathieke mensen.”

Leerrijk seizoen

“Ik ben tevreden over de keuze die ik gemaakt heb en het is een leerrijk seizoen in vierde. Hopelijk kunnen we dan volgend seizoen wel in derde provinciale spelen.”

Zondag 7 januari om 15 uur: VK Langemark-Poelkapelle – Sassport Boezinge B.