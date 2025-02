Tibo Desender (K Eendracht De Haan) zweeft tussen eerste ploeg en beloften: “Geen inspanningis mij te veel, ik sta altijd paraat”

Tibo Desender kwam drie jaar geleden over van Blankenberge, waar hij zijn jeugdjaren doorbracht. Bij de fusieploeg leerden ze hem kennen als een gedreven voetballer die geen enkele inspanning schuwt. Eind januari draafde hij op met de beloften en won met 2-3 in Oostnieuwkerke, dan trok hij er heel even de stekker uit.

We contacteerden Tibo Desender voor een interview en kregen prompt bericht terug dat hij in Spanje vertoefde maar ‘s avonds te bereiken was. Zo geschiedde: “In Gent volg ik universitaire studies en na de examens mocht de riem er even af. Dit was met de trainers afgesproken. Zelf zweef ik zo een beetje tussen de kern van de beloften en van de eerste ploeg. De hoofdcoach Livio Proot weet wat ik kan en mag me altijd oproepen. Bij de tweede ploeg leef ik me uit met T2 Andy Melis en zal altijd mijn stinkende best doen, zonder vragen te stellen. Ik spreek met mijn voeten. Ook al voetbal ik met de tweede ploeg, toch zal ik altijd ons vlaggenschip steunen. Door omstandigheden verliep de vorige competitie wat in mineur, maar de vriendschapsbanden bleven intact.”

Pure passie

“Onze eerste ploeg troefde begin februari leider KM Torhout B af en naderde tot op één punt. Zopas werd ook een lastig thuistreffen tegen de buren uit Snaaskerke met succes afgerond. Bekijk de klassering: KM Torhout B, De Haan en Zerkegem zijn de titelfavorieten. Eén punt scheidt dat trio. Daarachter gaapt een enorme kloof. Het blijft de droom van iedereen die bij De Haan betrokken is om opnieuw tweede provinciale te bereiken. Ook de beloften leven enorm mee: zij weten dat de trainers hen in de gaten houden”, zegt Thibo. “Zelf volg ik alle trainingen ook al moet ik daarvoor van Gent komen. Natuurlijk lukt dat, voetbal is voor mij pure passie en heerlijke ontsnapping in mijn studentenleven. Geen inspanning is me te veel. Als ik word opgeroepen voor eerste ploeg of beloften dan ben ik gegarandeerd één van de eersten die paraat zal staan.” (JPV)

Zondag 16 februari om 15 uur: KFC Doomkerke – K Eendracht De Haan.