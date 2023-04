Thorgan Hazard wordt ambassadeur van Belgian Red Court in Waregem

Rode Duivel Thorgan Hazard wordt ambassadeur van de Belgian Red Court in Waregem, een project van de voetbalbond waarbij oude voetbalpleintjes worden omgetoverd tot moderne mini-voetbaltempels. De ex-speler van Zulte Waregem roept enthousiaste, sociale en voetbalgekke jongeren op om zich kandidaat te stellen om Red Court Coach te worden op “zijn” terreintje aan het sportcomplex van Essevee. Daarbij wordt voetbal als middel gebruikt om de sociale cohesie in de gemeenschap te bevorderen.

Thorgan Hazard maakte tussen 2012 en 2014 furore als spelverdeler bij het SV Zulte Waregem dat in 2013 net naast de titel greep. Als klap op de vuurpijl werd hij in 2014 gekroond tot ‘Gouden Schoen’. Hoewel hij afkomstig is van La Louvière en momenteel in Eindhoven bij PSV speelt, heeft Waregem een speciale plek in zijn hart veroverd. Net om die reden neemt hij het ambassadeurschap van de Belgian Red Court op zich. Aan het sportcomplex van Essevee in Waregem opent binnen enkele maanden een moderne mini-voetbaltempel die jong en oud moet samenbrengen.

Lokaal voetbalwalhalla

Thorgan Hazard en de KBVB gaan nu op zoek naar twee voetbalgekke en tegelijk sociaal geëngageerde jongeren in Waregem om activiteiten op de Belgian Red Court te begeleiden. Het gaat telkens om een jongen en een meisje. Zij gaan samen met Flor Coussement, de coördinator vanuit de stad op vrijwillige basis aan de slag om de Red Court om te toveren tot een lokaal voetbalwalhalla die het gemeenschapsgevoel verder vergroot. In overleg met de coördinator wordt besproken hoeveel tijd elke coach per week moet vrijhouden. De activiteiten zullen gericht zijn op zowel de algemene ontwikkeling van de deelnemers als de technische vaardigheden.

Robin Cnops, Football & Social Responsibility bij de KBVB: “We zoeken naar voetbaldieren met een hart voor jongeren en vrijwilligerswerk. De Court Coaches zullen enerzijds ondersteuning bieden bij de uitrol van programma’s van de voetbalbond en de stad, maar anderzijds mogen zij ook zelf activiteiten organiseren. De focus zal voornamelijk op het sociale aspect van voetbal liggen alsook op de uitbouw van een hecht netwerk bestaande uit jongeren uit de buurt ende lokale organisaties zoals scholen, voetbalclubs, jongerenorganisaties, etc. Een prachtige verantwoordelijkheid voor iedereen die voetbal én sociaal werk een warm hart toedraagt. De leeftijdscategorie is bewust gekozen tussen 16 en 26 jaar omdat we weten dat net zij zich het best kunnen inleven in de leefwereld van de jongeren.”