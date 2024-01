Thor Laleman kijkt uit naar wedstrijd tegen ex-ploeg

VV Koekelare heeft zich na de nederlaag tegen KFC Lichtervelde goed herpakt met winst tegen staartploeg SK Snaaskerke. Rood-zwart staat weer op een zucht van de subtop. Dit weekend wacht een belangrijke verplaatsing naar KSV Diksmuide B.

“Het is voor mij geen match als alle andere”, zegt Thor Laleman (34), die bij VV Koekelare aan zijn tweede seizoen bezig is. “Ik speelde vijf jaar in Diksmuide en kende er mooie tijden. Ooit scoorde ik negenentwintig doelpunten in één seizoen. Zoiets vergeet je niet snel. Wellicht zal ik zaterdag enkele jongens tegen het lijf lopen met wie ik samen op het trainingsveld stond.”

De spits raakte vorig seizoen zwaar geblesseerd en werkt aan zijn terugkeer. “Vorige week maakte ik mijn rentree, maar ik haal mijn beste niveau nog niet. Ik ben als voetballer niet meer van de jongsten en dan weet je dat het wat langer duurt om volledig hersteld te geraken. Ik ben wel op elke wedstrijd aanwezig en volgt de ploeg op de voet.”

“Na een seizoen waarin we maar nipt de promotie naar eerste provinciale misten, doen we het eigenlijk nog zo slecht niet. We spelen in een reeks waar Jong Male erbovenuit steekt en een drietal teams vechten voor het behoud. Alle andere ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Als je enkele keren na elkaar wint, sta je bovenaan. Als je enkele wedstrijden na elkaar verliest, verzeil je in de kelder van de rangschikking. Dat maakt het juist zo leuk en interessant.”

Eindronde is doel

Met wedstrijden tegen een drietal ploegen die achter hen staan, krijgen de jongens van coach Steve Swaenepoel een ideale gelegenheid om weer post te vatten in de top vier. “Het woord eindronde valt zelden in de groep, maar elke sportman wil altijd voor het hoogst mogelijke gaan. Een ticket voor de nacompetitie is zeker geen must, maar wel een doelstelling. Slagen we erin om de eindronde te halen dan is dat leuk en mooi meegenomen”, besluit Laleman. (PDC)