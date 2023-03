Thomas Timmerman (S. Boezinge A – 1): “Vorm van eerste weken terugvinden”

Sassport Boezinge A won tegen Sparta Heestert met het kleinste verschil en blijft zo meedoen voor de titel. Het springt weer naar de tweede plaats en zet de jacht op Wevelgem zondag verder op het veld van RC Waregem.

Het was wachten tot het slotkwartier toen Boezinge kon scoren. Thomas Timmerman maakte de beslissende goal. “Het was een gesloten wedstrijd met twee sterke defensies”, zegt hij. “Wij controleerden de match, maar de laatste pass was niet nauwkeurig genoeg. In de tweede helft voelde je aan dat het een match zou worden die op 0-0 of 1-0 zou eindigen. En zo geschiedde, want na een perfect afgemeten voorzet van Sven Cornette kon ik het leer voorbij de bezoekende doelman binnenleggen.”

Blitzstart

Zondag trekken de oranjehemden naar het Mirakelstadion in Waregem. “Een jonge ploeg met veel lopers. Thuis wonnen we met 4-0, maar in deze reeks zijn er veel verrassingen. We hebben dus nog geen gewonnen spel.” In de heenmatch was Thomas er niet bij. Hij kende een blitzstart, maar daarna moest hij geschorst en geblesseerd toekijken. “In de eerste drie matchen liet ik drie scoren en twee assists noteren. Op de vierde speeldag pakte ik rood en werd ik drie speeldagen geschorst. Bij mijn terugkeer viel ik uit met een knieblessure en die hield me drie maanden aan de kant. Tegen Heestert mocht ik voor de tweede keer weer aan de aftrap verschijnen. Hopelijk kan ik de lijn nu nog doortrekken”, aldus de 22-jarige Wevelgemnaar, die via RC Lauwe en KV Kortrijk bij SKV Zwevezele belandde. Daar speelde hij twee seizoenen en sinds dit jaar is hij actief bij Boezinge. “Het is een goeie groep met een uitstekende trainer. Ik tekende bij voor volgend seizoen. Hopelijk in derde amateur, want ik wil snel weer een trapje hoger spelen. We zullen vooral naar WS Lauwe moeten kijken, want leider Wevelgem vroeg geen licentie aan”, weet de onderhoudstechnicus bij Shell in Gent. (API)

Zondag 19 maart om 15 uur: RC Waregem Sassport Boezinge A.