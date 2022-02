Thibaut Vanhoutte en SC Zonnebeke (1) ontvangen Rumbeke: “Een ploeg achter ons laten, moet zeker lukken”

Tegen Roeselare –Daisel werd met 2-0 verloren. Zo blijft SC Zonnebeke de rode lantaarn in zijn bezit houden. Zondag ontvangen de jongens van trainer Ludovic Sieuw het tweede geklasseerde Rumbeke.

Het wordt zaterdag op terrein De Zunne opnieuw een wedstrijd tegen een topploeg van de reeks. “Roeselare – Daisel was de betere ploeg en speelde dominant, maar ook wij hadden kansen”, aldus spits Thibaut Vanhoutte (23). “De wedstrijd werd eigenlijk maar in de 80ste minuut beslecht. Met een beetje geluk konden we toch een gelijkspel uit de brand gesleept hebben.

Maar als je onderaan staat in de klassering geeft dame fortuna dikwijls niet thuis. We moeten het geluk zelf forceren. Met Rumbeke staat dit weekend opnieuw een topper op het programma. We blijven er alvast in geloven en laten het hoofd niet hangen. Ondanks onze laatste plaats zit de sfeer goed. Er is nog niets verloren en er zijn nog heel wat punten te verdienen.

Perspectieven

Om onze ambitie waar te maken dit seizoen, moeten we één ploeg achter ons houden en dat moet zeker lukken. Alles staat onderaan in de klassering ook nog heel dicht bij elkaar en dat opent toch perspectieven. Zolang het niet mathematisch zeker is zijn er mogelijkheden en moeten we er blijven voor gaan.” Thibaut Vanhoutte is momenteel aan zijn tweede seizoen bezig bij SC Zonnebeke. Eerder droeg de 23-jarige spits de kleuren van Gullegem, Wervik en De Ruiter.

“Ik voel me goed bij Zonnebeke en tekende al, net als de meeste van mijn ploegmaats, voor volgend seizoen. De ploeg heeft een mooi project en doet grote inspanningen om een vaste waarde te worden in de hoogste provinciale reeks. Het is dan ook nodig dat we in de komende wedstrijden met volle overtuiging en inzet spelen om dit samen te realiseren.” (NVZ)