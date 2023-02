Task Force Club Brugge: “De maat is vol. Moeten er doden vallen?”

Taskforce ‘5na12’, het supporterscollectief van Club Brugge dat zich al jarenlang inzet voor een nieuw Clubstadion, noem de supporter de grootste slachtoffers van deze Processie van Echternach. “Het is vijf na twaalf, de maat is vol. Moeten er doden vallen?”, zegt woordvoerder Ives Boone.

Met verbijstering vernamen de supporters van Club Brugge het arrest van 2 februari 2023, bekendgemaakt door de Raad van Vergunningsbetwistingen. “Ruim drie jaar lang werd door de Vlaamse overheid, het Brugse stadsbestuur en Club Brugge zelf er alles aan gedaan om een waterdicht dossier op te maken voor de realisatie van Jan Breydel 2. Club zou met eigen geld niet alleen op de Olympia-site een gloednieuw stadion voor 40.000 toeschouwers bouwen maar ook het Olympiapark een upgrade geven door er een stille groene parkomgeving van te maken”, zucht Ives Boone van Task Force ‘5na12’.

Mobiliteitsplan

“Het probleem voor de site, dat van de mobiliteit, werd grondig bestudeerd en nadien aangepakt met een doortastend mobiliteitsplan om de verkeershinder voor de buurt en de omliggende straten tot het absolute minimum te beperken. Fans zouden letterlijk verplicht worden om de wagen te parkeren op randparkings, ver van het stadion, en nadien met shuttlebussen naar het stadion gebracht worden.”

“Een win-win, ook voor de buurtbewoners, want het aantal voetbalmatchen op de site zou drastisch verminderen. Cercle en alle jeugdploegen zouden andere oorden opzoeken. En ze kregen er een mooie parkomgeving bij. Die plannen mogen nu dus terug de vuilnisbak in.”

Onbegrijpelijk

“Onbegrijpelijk”, zucht Ives Boone namens Taskforce ’5na12’, een actiegroep van supporters die al jaren ageert voor een nieuw Clubstadion. “Iedereen is met verstomming geslagen door dit arrest: politici, ons bestuur, de fans. Niemand begrijpt deze rechtspraak nog. Kan er nog wel iets gerealiseerd worden in Vlaanderen, vraagt men zich terecht af.”

“Ons stadion is rot tot op het bot. Brokstukken vallen naar beneden, elektriciteitskabels liggen gevaarlijk bloot, het mos hangt aan de muren, toiletten stinken en lopen over, het water loopt langs de muren. Het stadion beantwoordt gewoon niet meer aan de hedendaagse comfortbehoeften van de toeschouwer, die bij regenweer zijn of haar jas mag uitwringen”

Doden?

“Al jaren wordt ook voorspeld dat er een dag komt dat veiligheidsdiensten het stadion zullen afkeuren en dat er dus geen competitievoetbal meer zal kunnen worden gespeeld. Die dag is niet meer veraf. Binnen een tweetal jaar wordt het Europees voetballandschap hertekend en dreigt Club zijn Europese matchen elders te moeten afwerken.”

“Dat zou pas een afgang zijn voor het Belgisch voetbal. Jan Breydel is gewoon op. We rijden recht op de muur af maar niet iedereen lijkt dat te beseffen. Zestien buurtbewoners vergallen het voor duizenden voetbalfans en versmachten langzaam de succesvolste voetbalclub van België in het laatste decennium. Moeten er echt doden of gewonden vallen in ons aftands stadion vooraleer men inziet dat het allang niet meer 5 na 12 is maar reeds diep in de middag?’

Machinaties

FC Bruges Taskforce ‘5na12’ stelt zich ook vragen over de machinaties in het stadiondossier: “Club maakte zijn intenties kenbaar in 2006. Zeventien jaar later is er nog altijd het grote niets. Normaal kun je dat toch niet meer noemen. Hier is minstens sprake van een zweem van tegenwerking.”

“De eerste locatie in Loppem werd afgeschoten door Unizo omwille van het winkelgedeelte, op aanvuren van toenmalig Unizo-voorzitter Karel Van Eetvelt… een vurig Anderlechtsupporter zo bleek later. Nadien passeerden als mogelijke locatie de Chartreuse, maar dat leek eerder een good news show, die de kandidatuur voor het Europees Kampioenschap voetbal moest ondersteunen.”

Geen graten

“Lang leek het ook de goede weg op te gaan voor de Blankenbergse Steenweg maar daar vond de Raad van State graten in de te grote ruimte-inname van de parkingplaatsen, ondanks een eerder positief advies van de Auditeur. Het negeren van een advies is ook al niet gebruikelijk bij dat rechtsorgaan.’ Taskforce ‘5na12’ is des te meer verwonderd over de argumentatie nu van de Raad van Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor Jan Breydel 2 te vernietigen.”

“Een verordening van de stad zou mensen met bouwplannen verplichten om zelf voor parkeergelegenheid te zorgen en daaraan zou het project niet voldoen. Eigenaardig, we vernamen dat die verordening niet geldt of zelfs helemaal niet bedoeld is voor projecten met dergelijke omvang en dus lijkt me die argumentatie van de Raad op zijn minst aanvechtbaar.”

Parkeren

“De Raad wil nu dus plots iedereen laten parkeren op de Olympia-site en ziet ook een te groot verschil tussen de mobiliteitsstudies van Club en die van de tegenstanders en lijkt dan maar de kant te kiezen van de experts van die tegenstanders.”

“Het komt er eigenlijk op neer dat de Raad vragen heeft over het mobiliteitsvraagstuk maar tegelijk wil dat Club die 40.000 toeschouwers allemaal op de Olympia-site doet parkeren, conform die verordening. Het omgekeerde van wat door de Raad van State over de Blankenbergse Steenweg werd gezegd. Kunnen jullie nog volgen?’, zucht Ives Boone.