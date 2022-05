T2 Kevin Deslypere verlaat KSV Oostkamp, Nigel Smith wordt de nieuwe assistent

Kampioen KSV Oostkamp verloor voor de tweede keer dit seizoen. In Anzegem konden de jongens van T1 Kurt Delaere niets rapen. Voor het laatst zat Kevin Deslypere als T2 op de bank. De net geen 30-jarige supercoach maakt carrière in sneltreinvaart en wordt nu hoofdcoach van de lichting U21 van KMS Deinze, uitkomend in 1B.

Kevin Deslypere brak door als speler in de eerste ploeg van KSV Oostkamp, toen Hans Mulier er hoofdcoach was. Na omzwervingen bij Male en Daring Brugge opteerde hij voor zijn trainersloopbaan in Oostkamp. Dit kampioenschap begeleidde hij de beloften en combineerde dit met het hulptrainerschap.

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en kwam in contact met Deinze toen ik spelers scoutte voor Oostkamp. Toen mij het voorstel werd gedaan, kon ik niet weigeren, ook al blijf ik Oostkamp koesteren en keer ik er ooit terug. Nigel Smith wordt mijn opvolger. Hij wilde opnieuw naar het nationale niveau en krijgt de kans op de Valkaart. Deze aimabele man lijkt me de ideale partner voor onze eerste in bevel Kurt Delaere. Zelf ga ik halftime aan de slag bij Deinze, het wordt opnieuw een hele uitdaging. Dat schrikt me allerminst af.”

Jeffry Vandepoel

Nigel Smith leerden we in onze regio kennen als T1 van SV Loppem, iemand die het spelletje door en door beheerst. Na een verblijf bij SK Torhout kwam hij bij de Stormvogels terecht. Daarna volgden Dosko Beveren, Rumbeke en Meulebeke. De functie van assistent is Nigel Smith niet vreemd. Hij vervulde die opdracht bij KM Torhout, onder leiding van Didier Degomme. Nu wordt hij dus lid van de succesvolle trainersstaf van KSV Oostkamp. De beloften komen onder de vleugels van Jeffry Vandepoel, die dit kampioenschap verantwoordelijk was voor de lichting U19. (JPV)