T1 Steve Swaenepoel (KSC Blankenberge – 1): “Ook wij trainers worden geëvalueerd”

Steve Swaenepoel startte zijn trainersloopbaan bij KSC Blankenberge als coach van de beloften in 2016. Binnen de kortste tijd stroomde hij door tot T2 en na het vertrek van Jerko Tipuric kreeg hij de sportieve leiding in handen.

Nagenoeg geen enkele vaste waarde vertrekt, terwijl al serieuze kleppers werden aangetrokken voor het eerstvolgende kampioenschap: Simon Savaete en Maxim Vandewalle komen over van Knokke, en Aaron Belpaire keert terug naar de schaapstal na een verblijf bij KM Torhout. Hij wordt vergezeld door Francis Cathenis. Niels Van De Water (Oostkamp) en Jorge Waeghe (Winkel) vervolledigen het kransje sterkhouders.

Ambitieus

Het contract van T1 Steve Swaenepoel moet nog worden verlengd, maar daar ligt de gedreven mentor niet van wakker. “Volgend kampioenschap telt nu even niet, ik focus me op de laatste rechte lijn. We eindigden het kalenderjaar 2021 met een hoopvolle reeks zonder nederlaag en die willen we doorzetten. Onze eerste opdracht na de verlengde winterstop is een thuistreffen tegen Club Lauwe.”

“Daar kregen we in de heenronde voetballes en verloren met 3-1. De jongens weten dat ik een sportieve revanche verlang. Er werden inderdaad al ettelijke neofieten ingehaald. Dat toont aan hoe ambitieus ons bestuur is. Ook wij trainers worden geëvalueerd in de loop van februari.”

“In een gesprek met sportief verantwoordelijke Brian Vandenbussche worden zowel ikzelf, T2 Gregory Joris als keeperstrainer Guy Neirynck als het ware gepeild naar onze aspiraties. Vind ik best oké, want we hebben het zo druk dat een uitgebreid gesprek één op één deugd zal doen.”

Azen op winst

“We willen allemaal hogerop met onze kustformatie. Op korte termijn hopen we de toppers het vuur aan de schenen te leggen. Eindronde? Daar ben ik niet echt mee bezig, al bedraagt de kloof tussen ons en de nummer twee slechts vier punten. We bekijken het van zondag tot zondag en azen steevast op winst. Tijdens de winterstop verliepen de oefensessies hoe dan ook optimaal, waardoor we hoopvol naar de eerste competitieopdracht kunnen toeleven.”

“Onze trouwe toeschouwers zijn weer welkom. Over het uitstel van eerste twee matchen van januari spreek ik me niet uit. Als politieman legde ik een eed af en dus geef ik geen commentaar op beslissingen van instanties. Mijn leuze is en blijft: laat het gezond verstand zegevieren.”

(JPV)