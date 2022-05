T1 Nigel Smith over verrassend vertrek bij KFC Meulebeke: “Ik kies eens voor mezelf”

T1 Nigel Smith en T2 Steve Mollij vertrekken dan toch bij KFC Meulebeke. Verrassend, want Smith had zijn woord gegeven dat hij zou blijven. “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik mijn woord breek”, zegt hij. “Maar ik kan iedereen in de ogen kijken.” Bij de club reageert men ontgoocheld, maar voorzitter Kurt Declerck denkt dat hij wel weer een goede trainer kan binnenhalen.

“Er was een mondelinge overeenkomst gemaakt in november, en ik heb nu dus voor de eerste keer in mijn carrière – eigenlijk in mijn hele leven – mijn woord gebroken”, zegt de 56-jarige Nigel Smith. “Het probleem in het moderne voetbal is dat de overeenkomsten een aantal maanden voor het einde van de competitie worden afgesloten.”

“Er is echter niemand die dan weet wat er in de tweede ronde zal gebeuren. Wij hebben in die tweede ronde amper punten gehaald en ik vond dat mijn geloofwaardigheid als trainer er niet meer was. Dus heb ik beslist om er een punt achter te zetten.”

Goed gevoel

“Oostkamp heeft dan contact met mij opgenomen. Ik had een goed gevoel bij die mensen, en ik heb zelf in nationale gespeeld en dat is toch wel twee trapjes hoger – het was misschien de laatste mogelijkheid om op dat niveau bezig te zijn.”

“Ik heb Meulebeke daarvan op de hoogte gebracht. Dat was dus zeker niet achter de rug van de club. We hebben alles binnenkamers gehouden omdat we in de degradatiestrijd zaten. Na de redding hebben we de boodschap vorige week meegegeven aan de spelersgroep en op passende manier afscheid genomen.”

“Het was een moeilijk seizoen en als trainer die voor honderd procent voor het voetbal gaat, neem je dat mee naar huis. Dat bezorgde me slapeloze nachten. Daarom heb ik die beslissing genomen.”

“Het is jammer voor de spelers, het bestuur en de supporters van KFC Meulebeke die ontgoocheld zijn in mij. Maar als er een nieuwe trainer in Meulebeke komt, zullen ze niet meer spreken over Nigel Smith.”

“Toen ik bij Meulebeke arriveerde, stond het zevende in tweede provinciale. We zijn daarna gepromoveerd en ik heb – samen met de spelers – het behoud kunnen realiseren. Ik heb ook voor volgend seizoen een fantastische kern achtergelaten, zowel in de breedte als in de sterkte. Ik kan iedereen in de ogen kijken en ik ben trots op mijn werk in Meulebeke. Maar ik ben in mijn carrière op een punt gekomen dat ik eens voor mezelf kies.”

Al cv’s binnen

“We zijn al bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer”, zegt voorzitter Kurt Declerck. “Dat Nigel ons zou verlaten, was heel onverwacht. Hij had aan iedereen, ook aan de nieuwkomers, beloofd dat hij zou blijven. Pas vorige week kregen we dan het nieuws dat hij ermee ging stoppen en T2 wordt in Oostkamp.”

“We zijn allemaal een beetje ontgoocheld – ook de spelers – maar we moeten verder. We hebben wel een kwalitatief betere en ruimere kern. Er zijn al een aantal trainers die hun cv gestuurd hebben. Ik zie het wel zitten dat we opnieuw een goede trainer kunnen binnenhalen.”