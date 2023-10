T1 Frederiek Logghe (VV Koekelare) wil leider Jong Male kloppen

VV Koekelare is onder de leiding van hun nieuwe coach Frederiek Logghe (38) duidelijk bezig aan een rustig seizoen. Vorig weekend wonnen de rood-zwarten nipt op het veld van VV Tielt, waardoor ze na acht wedstrijden rustig meedraaien in de subtop van de rangschikking.

“Ik was na mijn mindere ervaring bij KVV Aartrijke en een jaartje in Wenduine aan een nieuwe uitdaging toe”, opent de trainer van VV Koekelare. “Ik had helemaal geen band met deze club, maar hun project sprak me onmiddellijk aan. Ik sta al vele jaren in het trainersvak en ben heel blij dat ik de kans krijg om op dit niveau te werken. Het is belangrijk om te bevestigen en te bewijzen dat we in deze reeks onze plaats waard zijn.”

Groter denken

Voor het seizoen formuleerde het clubbestuur de ambitie om een rustig seizoen te draaien. “Ik ben ook tevreden met een plaats in de linkerkolom, maar ik durf groter denken. Een eindrondeticket is geen must, maar ik durf toch dromen van deelname aan de nacompetitie. Ik beschik over een degelijke kern met een mix aan jonge en ervaren spelers. In elke linie loopt iemand die ooit op een hoger niveau voetbalde. Zij zorgen ervoor dat jonge spelers de kans krijgen om regelmatig boven zichzelf uit te stijgen. Het spelpeil kan nog beter, maar de organisatie staat op punt, en dat is belangrijk”, aldus Logghe.

Zaterdag staat de topper legen leider en titelfavoriet Jong Male op het programma. De coach beseft maar al te goed dat deze wedstrijd voor zijn team een uitgelezen kans is om te bewijzen dat ze bovenaan in de rangschikking thuishoren. “Ik hoor dat het vorig seizoen ook geladen wedstrijden waren en dat zal nu ongetwijfeld niet anders zijn. Jong Male is een heel sterke ploeg, maar als mijn jongens de wedstrijd met de juiste mentaliteit aanvatten en op niveau voetballen, is een goed resultaat mogelijk. Ik zal deze wedstrijd alvast tot in de puntjes voorbereiden. Coaching is mijn ding en VV Koekelare is een leuke club. Ik heb het hier echt naar mijn zin”, besluit Frederiek Logghe. (PDC)