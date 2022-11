T1 Bruno Derveaux van RC Harelbeke geschorst na woordenwisseling in catacombe

Hot item vorige speeldag bij RC Harelbeke. T1 Bruno Derveaux stond buiten de neutrale zone. “Wat is er aan de hand”, vroeg menig toeschouwer zich af. KW zocht de trainer op en stuitte op een waanzinnig verhaal.

“Je houdt het niet voor mogelijk”, fulmineerde, de anders heel aimabele hoofdcoach Bruno Derveaux. ”Tussen mij en de scheidsrechter is na de wedstrijd tegen Gullegem helemaal niets gebeurd, geen handgemeen, geen duwtje, niks!”

“Als ik het dan toch moet duiden: nog voor de wedstrijd tegen Gullegem begon, liet de wedstrijdleiding bij monde van scheidsrechter Jari Van Laere, op een wel heel hautaine manier, weten dat hun kleedkamer niet proper genoeg was (blijkbaar door een radiatorlek van weleer met wat roestvlekken op de vloer als gevolg), dat ze de juiste sportdrankjes niet in hun frigo hadden gekregen,(terwijl hun frigo vol stak met drankjes) , dat er geen verwarming was in hun lokaal, (terwijl het buien 19° Celcius was), dat ze geen warm water hadden, enz…”. “Onze secretaris was wel degelijk geschrokken van al die feiten. Raar was wel dat àl die klachten plots verdwenen zijn. Temeer verrassend, omdat de wedstrijdleiding toen nog vòòr de wedstrijd dreigde een ‘serieus’ verslag op te stellen.”

Woordenwisseling

“Nu stellen wij vast dat van dat verslag geen sprake meer is. Met wat volgde denkt een gewone mens wel degelijk aan machtsmisbruik. Na afloop van de wedstrijd, (door Gullegem met 0-4 gewonnen, red.), was er niet het minste geharrewar. Iedereen de kleedkamer in, niet het minste probleem. Meer dan een uur later kom ik uit mijn trainerslokaaltje”, vertelt trainer Bruno Derveaux. “En ik zie de wedstrijdleiding in de gang van de catacombe wat rondhangen. Ik zeg letterlijk: “Heren, waarop wachten jullie?”

“Het antwoord van de uit Antwerpen afkomstige scheidsrechter was ontnuchterend: ‘Wij wachten op de meneer die ons mee uit eten gaat nemen’.”

“De begeleider van de scheidsrechter, Johan Toye, was door de ploegleiding, meer dan een uur na het aflopen van de wedstrijd, al lang bedankt en naar huis gestuurd. En toen ging ik mogelijks wat uit de bocht. Ik fulmineerde: denken jullie nu echt nog om nu nog te kunnen uit eten? Met een spreekwoord erachteraan: ga maar naar huis, uw moeder heeft viskes gebakken.” Dat alles belandde in een rapport van die scheidsrechter.

Dat verslag werd maandagavond behandeld. “Het parket haalde nog dossiers aan van in de jaren ‘92, ‘94, 2004 en 2006 aan…. Ook het minder financiële florissante verleden van de club kwam ter sprake. Volgens de aanklager zou RC Harelbeke zelfs niet meer in staat zijn om voor de scheidsrechters een pakje frieten te betalen. Dat er nog bijhalen, als dat de motivering is, begrijpen wie kan.”

Geschorst

De uitspraak van het disciplinair comité is niet min: hoofdtrainer Bruno Derveaux geschorst tot 31 januari 2023, stafmedewerker Kenneth Ameye tot 31 maart 2023, en begeleider Johan Toye tot 30 juni 2023. Bijkomende rariteit is dat deze laatste zelf scheidsrechter is die tot 8 (jeugd)wedstrijden per week leidt en nu dus ook geschorst is. Toye zelf zou gesteld hebben tegen de Antwerpenaar: “Doe toch eens normaal, ik ben zelf ook scheids, we moeten zorgen dat we onze functie niet in een negatief daglicht stellen.”

“O zo jammer voor het voetbal”, legt Derveaux nog uit. “Johan Toye is zo’n doodbrave man, dat zijn hart door dit voorval voor het voetbal gebroken is. Ik kan echt niet begrijpen dat zo’n dingen door toedoen van de voetbalbond mogelijk zijn.”

Feit is dat RC Harelbeke een advocaat onder de arm heeft genomen en beroep aantekent tegen de “willekeurige” uitspraken. “Desnoods gaan we tot bij het BAS”, liet sportief manager Dino Rogiers nog weten.

Wordt vervolgd. (MV)