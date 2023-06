’t Kloefke viert 40ste verjaardag met RLV-titel: “Nog met vier oud-spelers van de beginjaren over”

Liefhebbersploeg ‘t Kloefke vierde zondagnamiddag zijn 40ste verjaardag. Al die tijd spelen ze in het RLV-verbond, maar nu lukte het pas voor de eerste keer om een titel te bemachtigen, dit in de B-reeks. Het bestuur vierde dit met spelers, hun vrouwen en de supporters op zondagmorgen, en dit ten huize voorzitter Etienne Timmerman. Een van de mannen van het eerste uur is Chris Kindt, eerst als speler en nu al enkele jaren als bestuurslid.

Weer een thuisgevoel

“Ons eerste jaar bij het RLV dateert van het seizoen 1983-84, ingeschreven door onze voorzitter Etienne Timmerman en Willy Phlypo, toen KLJ-leider. Daaruit werd onze eerste 15-koppige spelerskern gevormd. De naam komt trouwens van ons toenmalige lokaal. Ongeveer tien seizoenen hebben we met dezelfde leuke bende gespeeld, waarna we uit noodzaak vooral buiten de KLJ spelers moesten aantrekken. We zijn op de pleinen van Sleihage gestart, daarna volgden nog Engelsch Hof, de Veldbloeme in Oostnieuwkerke en ook 15 schitterende seizoenen op de Lokkedyze bij Daniel Roose (en Marnick en Yvan). Toen ons voetbalplein bouwgrond werd, vonden we via Jean-Pierre Deraeve een nieuwe thuishaven op SK Staden, die ervoor gezorgd heeft dat wij weer een thuisgevoel hebben. We wonnen de voorbije 40 jaar tweemaal de beker, pakten ook vele malen de fair play en werden dit jaar eindelijk kampioen. We blijven nog met vier oud-spelers van de beginjaren over, die nu het bestuur vormen: Danny Phlypo, Danny Vancoillie, mijn broer Hugo en ikzelf. Onze huidige lijnrechter Jochen Moonen heeft ook een belangrijk aandeel in ons succes want de laatste twee seizoenen eindigde hij als eerste in het klassement van beste grensrechter. Ook Fernand Soenen, die op alle wedstrijden aanwezig is en op wie we steeds kunnen rekenen, verdient vermeld te worden. Nogmaals proficiat aan de hele huidige spelersgroep onder impuls van kapitein Stefaan Degrande.”

Volgend seizoen speelt men dus in de hoogste afdeling van het RLV-verbond. Het behoud realiseren is in eerste instantie de ambitie. (SBR)