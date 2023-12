SVD Kortemark kan boost gebruiken

SVD Kortemark is er vorig weekend niet geslaagd om EVC Beselare een hak te zetten. Integendeel: doelman Kevin Ramboer (30) moest zich zes keer omdraaien om de bal uit zijn netten te halen. Zondag spelen de blauw-gelen opnieuw in eigen huis tegen de buren uit Gits.

“We zitten in de hoek waar de klappen vallen”, weet Kevin Ramboer. “Het zit allemaal een beetje tegen. Een resem belangrijke spelers ligt in de lappenmand en tot overmaat van ramp viel Seppe Liebert vorig weekend ook uit met een spierblessure. Ik beweer zeker niet dat we tegen de autoritaire leider punten hadden moeten pakken, maar we hielden toch een half uur goed stand. Dan krijgen we een floddergoal tegen en je ziet het vertrouwen bij een groot aantal jongens wegebben.”

Met vijf nederlagen uit evenveel wedstrijden is de degelijke start van de promovendus helemaal weggeveegd.

Vertrouwen

“We weten maar al te goed dat we dringend punten moeten pakken. Het is gewoon een kwestie van vertrouwen. Er zijn te veel spelers die onvoldoende in zichzelf kunnen geloven. De beste remedie om hieraan te verhelpen is een overwinning of zelfs een gelijkspel in de komende wedstrijden. We moeten niet kijken naar de rangschikking van de tegenstrever en gewoon elke wedstrijd er voluit tegenaan gaan. Elke week zijn drie punten te verdienen en dat moeten we in het achterhoofd houden”, aldus de kapitein van SVD Kortemark. Kevin Ramboer beseft dat negen doelpunten scoren in twaalf wedstrijden absoluut onvoldoende is. “Het is niet onlogisch dat we moeilijk de weg naar de netten vinden, want de coach moet bijna elke week andere jongens opstellen. Door de vele blessures wordt vaak een beroep gedaan op jeugdspelers. Het is normaal dat die jongens nog wat moeten groeien om hun mannetje te staan in derde provinciale. Gelukkig blijft de groepssfeer formidabel.”

“Ik heb al in meerdere ploegen uit de regio gespeeld en nergens was de groep zo’n toffe bende. Eén overwinning kan een boost betekenen voor de ploeg. Dan zal de teleurstelling omslaan in positiviteit en dan zie ik het wel goed komen.” (PDC)