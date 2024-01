SV Wevelgem City kiest met succes voor eigen jeugd

Na twee titels op rij waren voor SV Wevelgem City de ambities voor deze competitie heel wat bescheidener, ook al doordat sterkhouders vertrokken. Maar zie: de Vlassers staan mooi gedeeld vierde, en doen nog altijd mee voor de prijzen. “En dat zonder een scherpschutter.”

SV Wevelgem City vaart zijn eigen koers en wil vooral de eigen jeugdspelers speelkansen geven. Toch blijft de ploeg van T1 David Decock zich bij de top vier handhaven. “We staan op amper één punt van de nummer twee”, schetst sportief verantwoordelijke Jan Bouckaert (54). “En dat met een kern die vorig seizoen werd leeggeplunderd. Mits een scorende spits hadden we het mogelijk zelfs leider Diksmuide moeilijk gemaakt. Dat onze kapitein Charly Allard onze topscorer is, spreekt boekdelen. In de optiek van onze jeugdpolitiek hebben we bewust gekozen om onze kern af te slanken en eigen jongeren speelkansen te geven. We staan nog altijd achter onze keuze en doen het ook met een afgeslankte kern uitstekend.”

Amper vertrekkers

Het zijn drukke tijden voor Bouckaert. De gesprekken met de spelers zijn volop aan de gang en ook wat het trainerskorps betreft moet een en ander geregeld worden. “De meeste spelers hebben aangegeven dat ze willen blijven”, zegt Bouckaert. “Het getuigt van een uitstekende sfeer binnen de ploeg. Mogelijk moeten Noah Hallemieux, wegens studies, en doelman Mathieu Vanderschaeghe, wegens zijn taak als keeperstrainer bij Deinze, passen voor een verlengd verblijf. De supporters hoeven zich echter geen zorgen te maken. Wie ook vertrekt, een evenwaardige vervanger wordt binnengehaald. Omdat bij de B-ploeg T1 Gianni Gravina volgend seizoen een sabbatjaar inlast, neemt T2 David Vanneste straks over. Het betekent dat we nog op zoek moeten naar een T2 voor de eerste ploeg.”

SV Wevelgem City straalt op en naast het veld blijheid uit. “Bij ons wordt er hard gewerkt. Binnen het bestuur heerst een uitstekende sfeer, met naast het vele werk ook tijd voor een grap en een grol. Op die manier blijft het voor iedereen aangenaam werken”, besluit Jan Bouckaert. (AV)

Zondag 7 januari om 15 uur: FC Moen SV Wevelgem City.