SV Moorsele wil topper winnen: “Spanning in competitie houden”

Vorige speeldag moest SV Moorsele zich tevreden stellen met een 3-3 gelijkspel tegen staartploeg SK Nieuwkerke. Zondag komt de nummer twee Club Roeselare op bezoek. Als de jongens van T1 Kevin Vandecasteele winnen van de Rodenbachjongens, springen ze naar de derde plaats.

Komende speeldag zit SV Moorsele met de komst van Club Roeselare in een topper verwikkeld. Als de rood-witten de maat nemen van Roeselare springen ze hen over het hoofd naar de derde plaats. Zelfs een tweede stek moet kunnen, maar dan moet Avelgem van zijn pluimen laten op Poperinge.

Steile ambities

“Tegen Poperinge wordt het een belangrijke match die we in geen geval mogen verliezen”, weet Roel Masschelein. “Zeker nadat we de vorige speeldag tegen een staartploeg twee belangrijke punten te grabbel gooiden. Het klopt dat we vooraf met steile ambities aan de start kwamen. Meedoen voor de prijzen was en is nog steeds het motto. Maar door onze aarzelende start waren we meteen op achtervolgen aangewezen. Ondertussen hebben we al veel van onze achterstand goed gemaakt, maar we slikken nog altijd te veel tegendoelpunten. Zwevegem steekt er momenteel met kop en schouders bovenuit. Ik vermoed dat niemand hen van de titel zal kunnen houden. Hopelijk blijft het nog een beetje spannend, wordt de titelstrijd niet te vroeg beslist. Trouwens, een goed gestructureerd Zwevegem, aangemoedigd door een grote en trouwe aanhang, hoort als traditieploeg thuis in eerste provinciale. Ook wij zouden niet vies zijn van een stapje hoger. Maar daarvoor moeten we op zijn minst een eindrondeticket in de wacht slepen.”

Voetbal is passie

Roel Masschelein, in een vroeger leven voetballend bij RC Lauwe, RC Bissegem en Moorsele maakt zich dit seizoen verdienstelijk als T2. “Ik draag ook mijn steentje bij in de sportieve cel”, voegt de 37-jarige Roel er aan toe. “Regelmatig ga ik ook ploegen en spelers scouten. Ik ben nu eenmaal gebeten door de voetbalmicrobe. Voetbal is mijn passie, was en is nog altijd de rode draad in mijn leven. Straks komt het grote werk er opnieuw aan met de gesprekken met de eigen spelers en de eventuele kandidaat-nieuwkomers.” (AV)