SV Moorsele stelt nieuwe spelers voor volgend seizoen

SV Moorsele is klaar voor volgend seizoen. Op een teamavond werden de nieuwe ambities en spelers voorgesteld. Trainer Kevin Vandecasteele blijft ambitieus.

“

De beste transfers zijn de spelers die je kunt houden. We hebben ons gericht versterkt. Twee spelers zijn gestopt en we zochten wel een extra spits. Enkele spelers kunnen doorgroeien uit de tweede ploeg die na de eindronde ook promoveert. Het zal voor hen ook een uitdaging zijn om te bevestigen”, weet trainer Emerson Samyn.

“We hebben heel wat jonge spelers in Moorsele. Er zijn de U21, de beloften en de tweede ploeg. Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk Moorseelse spelers te laten doorstromen.”

Extra kleedkamers

“Een extra veld zou leuk zijn, maar in samenwerking met de gemeente wordt het sanitair blok eerst vernieuwd en komen er extra kleedkamers. We staan niet stil bij SV Moorsele.”

“Voor onze eerste ploeg hopen we het even goed te doen als dit seizoen. We speelden onverwacht de eindronde. Voor de tweede ploeg hopen we op een rustig seizoen in derde.”

De nieuwe spelers zijn Ward Vanaudenaerde (RC Lauwe), Bert Desael (Dadizele), Mathias Cottenier (Gullegem), Cem Blondeel (SV Kortrijk) Pavel Deseyn (Wervik) en Valentijn Vandemaele (Dadizele). Ondertussen passen de spelers nieuwe kledij en is het duidelijk: de sfeer zit goed bij SV. Meer info op www.ksvmoorsele.be

(HV)