SV Loppem kondigt met Daniel Chávez opmerkelijke transfer aan

De Loppemse Stormvogels wonnen tegen Lichtervelde en drijven hun totaal op tot vijf punten. Het ambitieuze bestuursduo, voorzitter Mathias Van Oost en Anthony De Buyser, hebben zopas Daniel Chávez (ex-Club Brugge) vastgelegd.

De voormalige sterspeler is licht geblesseerd, maar zal zo spoedig mogelijk de trainingen opstarten. In ons land voetbalde Daniel Chávez bij Club Brugge (vier seizoenen) en Westerlo (één seizoen) om dan via Roemenië terug naar Peru te keren. Daniel Chávez telt 34 lentes.

Daniel Chávez, nu woonachtig in Loppem, bood zich zelf aan om te komen trainen in Loppem. De alerte ondervoorzitter Anthony De Buyser vatte meteen de koe bij de horens en legde het voormalige talent vast op vrijdagavond 21 oktober. Daniel zou een van de volgende dagen voor het eerst oefenen. Het contact met Loppem kwam tot stand nadat zijn kinderen bij de jeugd van SV Loppem voetballen.

(JPV)