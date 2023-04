Supporters opgelucht dat fusie niet doorgaat: “Er blijven wel nog veel vragen”

Ook de trouwe supporters volgden het fusieverhaal van dichtbij op. Trouwe aanhanger Christopher Cambier (39) reageert opgelucht.

“Het was de voorbije weken toch een serieuze rollercoaster”, zegt Christopher Cambier. “We zijn opgelucht dat het hele fusieplan niet doorgaat. Toch blijven we nog achter met enkele vragen. Wat gebeurt er nu met de ploeg? Wat met de bestuursleden? De voorzitter zou er al mee stoppen, vernemen we. Nu wordt het zaak voor de club om nieuwe mensen te vinden die zich willen inzetten voor de club. Ik had eigenlijk wel al een officiële mededeling verwacht van de club zelf, maar zoals de voorbije weken blijft de communicatie achterwege. Er is echter iemand die verantwoordelijk is voor de website en social media van de club. Maar zolang het bestuur niet met info komt kan zij ook niks op de website en social media plaatsen. Dat is toch jammer, want zij doet heel veel voor de club.”

Tabula rasa

Als het van Christopher afhangt, mag het zelfs volledig tabula rasa zijn. “Wie weet kan je als club, op sportief vlak, misschien wel een volledig nieuwe weg inslaan. Door bijvoorbeeld vrijwillig enkele reeksen te zakken en te starten met een ploeg met spelers uit eigen streek en uit eigen jeugd. Volgens mij krijg je dan ook meteen weer meer toeschouwers in het stadion, daar de fans zich wel graag associëren met een club die inzet op spelers uit eigen opleiding en eigen streek.”