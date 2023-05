Supporters Club reageren: “We rekenen erop dat Bart Verhaeghe de ziel van Blauw-Zwart niet verkoopt”

Het feit dat Bart Verhaeghe Club Brugge te koop gesteld heeft, slaat ook de supportersfederatie van Blauw-Zwart met verstomming. Woordvoerder Frederik Van Eenoo stelt: “Ook voor onze federatie doemt het schrikbeeld op van een oliesjeik die eigenaar wordt van Club. Maar we zijn ervan overtuigd dat Bart Verhaeghe de ‘ziel’ van Blauw-Zwart nooit zal verkopen.”

“Ook wij zijn verrast door het feit dat Club Brugge te koop staat. Dat had onze supportersfederatie niet zien aankomen. Te meer daar voorzitter Bart Verhaeghe begin dit jaar nog op een charity avond zijn ambitieuze toekomstplannen uitvoerig uit de doeken gedaan heeft. Daar werd toen met geen woord gerept over een mogelijke verkoop”, benadrukt bestuurslid Frederik Van Eenoo, die bij de supportersfederatie van Club Brugge belast is met de public relations. “In feite gaat het om een interne communicatie die uitgelekt is. De juiste bedoelingen zijn ons niet echt duidelijk.”

Extra geld

“Wij veronderstellen dat hoofdaandeelhouders Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert Club Brugge niet volledig wensen te verkopen. Slechts een deel van de aandelen kwijt willen. We denken dat het louter de bedoeling is om extra geld aan te trekken. Als Blauw-Zwart wil opboksen tegen de subtoppers in Europa, is er bijkomend kapitaal nodig.”

Frederik Van Eenoo van de supportersfederatie van Club Brugge: “Ik denk dat Bart Verhaeghe het beu is dat het stadiondossier zo lang aansleept.” © MD

“Het industrieel landschap in België dat wil investeren in voetbalclubs is beperkt, onze voetbalcompetitie is versnipperd. Teveel ploegen vissen qua sponsoring in dezelfde regio. Vandaar wellicht dat Bart Verhaeghe over de grenzen kijkt en buitenlandse investeerders wil aantrekken.”

Stadiondossier

“Ongetwijfeld heeft het feit dat het stadiondossier al zo lang aansleept ook meegespeeld”, vervolgt Frederik Van Eenoo. “Persoonlijk denk ik dat Bart Verhaeghe dit beu is. Het is jammer dat ondernemers in ons land zo tegengewerkt worden, als ze grootse plannen hebben. Het heeft lang geduurd, eer de politici zich achter dit project geschaard hebben. Nu zijn gelukkig de Brugse burgemeester en de Vlaamse regering pro nieuw stadion op de Olympia-site. Maar sommige buurtbewoners blijven er zich tegen verzetten, dat is frustrerend voor Bart Verhaeghe.”

“Club doet er nochtans alles aan om de buurt mee te krijgen. De plannen voorzien een park voor de buurt, het winkelcomplex is geschrapt en supporters zullen met shuttlebussen worden aangevoerd. Er zal slechts één keer om de veertien dagen overlast zijn. Wat is het alternatief? Jan Breydel verkavelen en vol (sociale) woningen bouwen? Dat zal de mobiliteit en de rust veel meer aantasten. Alle andere mogelijke Brugse locaties voor een nieuw stadion zijn ook al geschrapt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Club verbannen wordt naar Oostkamp, Gent, Nederland of Noord-Frankrijk?”

Oliesjeik

“Een eventuele verkoop van Club Brugge aan een oliesjeik is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dat schrikbeeld doemt op, als er plots een onweerstaanbaar bod op Blauw-Zwart komt. We volgen het dossier met argusogen op. Club mag zijn ziel niet verkopen, zoals kleinere Belgische ploegen wel gedaan hebben. Want dan loert het gevaar dat alle sportieve en financiële beslissingen genomen worden op een kantoor in een ver buitenland.”

“Club Brugge is en familieploeg en moet dat blijven. Ik ben ervan overtuigd dat Bart Verhaeghe erover zal waken dat de ziel van Blauw-Zwart nooit verloren zal gaan, want hij heeft er zelf zijn levenswerk van gemaakt”, besluit Frederik Van Eenoo in naam van de supportersfederatie.